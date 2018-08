Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB-Aufsicht besorgt über Türkei-Risiko für Banken - Zeitung

Die bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelte Bankenaufsicht ist einem Pressebericht zufolge besorgt über das von der Türkei-Krise ausgehende Risiko für einige der größten europäischen Geldhäuser. In dem Bericht der Financial Times werden explizit BBVA, Unicredit und BNP Paribas genannt. Eine Sprecherin der EZB wollte zu dem Bericht keinen Kommentar abgeben. Die Bankenaufsicht sehe die Situation noch nicht als kritisch an, schreibt das Blatt. Doch die drei genannten Großbanken, die alle in der Türkei tätig sind, seien nach Ansicht zweier mit der Materie vertrauter Personen besonders exponiert.

Japans Wirtschaft ist nach Delle wieder auf Wachstumspfad

Japan ist im zweiten Quartal 2018 wieder gewachsen, nachdem die Wirtschaft des Landes zu Jahresbeginn eingeknickt war. Für den Zeitraum April bis Juni wurde nun ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von annualisiert 1,9 Prozent gemeldet. Für das erste Quartal ergab sich revidiert eine Kontraktion von 0,9 Prozent. Barclays-Analyst Tetsufumi Yamakawa sagte, die jüngsten Zahlen zeigten, dass die Schwäche zu Jahresbeginn nur zeitweise gewesen sei und nicht der Beginn einer Abwärtsentwicklung.

Arbeitslosenrate in Griechenland auf tiefstem Stand seit 2011

Die Arbeitslosenrate in Griechenland ist amtlichen Angaben zufolge erstmals seit September 2011 unter die 20-Prozent-Marke gesunken. Im Mai lag sie bei 19,5 Prozent, wie Arbeitsministerin Efi Achtsioglou mitteilte. Sie stützte sich auf zuvor bekannt gegebene Zahlen der griechischen Statistikbehörde Elstat, wonach die Rate im gleichen Zeitraum des Vorjahrs 21,7 Prozent betrug.

Evans sieht richtiges Umfeld für Normalisierung der Zinspolitik

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles L. Evans, sieht in der starken Wirtschaft, der geringen Arbeitslosigkeit und der zunehmenden Teuerung Argumente für die US-Zentralbank, sich einer Normalisierung des Zinsumfeldes zu nähern. Er rechne damit, dass die Notenbank ihren Leitzins dieses Jahr noch mindestens einmal erhöhen werde und offen für zwei Zinsschritte sei, sagte Evans, der im Offenmarktausschuss der US-Notenbank im laufenden Jahr nicht stimmberechtigt ist.

Russland und China lehnen Ergänzung von Sanktionliste gegen Nordkorea ab

Russland und China haben einen Antrag der USA auf eine Ergänzung der Sanktionsliste gegen Nordkorea blockiert. Das sagten UN-Diplomaten in New York. Washington wollte unter anderem die Agrosoyuz Commercial Bank auf die Liste setzen lassen. Das Institut soll Nordkorea dabei geholfen haben, die UN-Sanktionen zu umgehen. Zudem sollten zwei nordkoreanische Unternehmen und der Vizechef der nordkoreanischen Außenhandelsbank, Ri Jong Won, aufgenommen werden.

Kanada bemüht sich in Streit mit Saudi-Arabien um Unterstützung Deutschlands

In der diplomatischen Krise mit Saudi-Arabien sucht Kanada hinter den Kulissen Unterstützung von Verbündeten, darunter Deutschland und Schweden. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus kanadischen Regierungskreisen erfuhr, sprach Außenministerin Chrystia Freeland diesbezüglich mit ihren Amtskollegen in den beiden EU-Ländern. Hintergrund des Streits ist Kritik aus Kanada an einer neuen Welle von Festnahmen von Frauen- und Menschenrechtsaktivisten in Saudi-Arabien.

Deutscher Helfer kommt aus syrischem Gefängnis frei

Ein deutscher Mitarbeiter einer Nichtregierungsorganisation, der in Syrien inhaftiert war, hat das Land am Donnerstag verlassen. Der Deutsche und ein weiterer Aktivist verließen Damaskus an Bord eines Flugzeugs und landeten später in Prag, wie der tschechische Vize-Regierungschef, Jan Hamacek, vor Journalisten am Flughafen in Prag sagte. Die Freilassung der beiden Helfer sei durch die tschechische Botschaft in Damaskus verhandelt worden.

Vermittler handeln Feuerpause zwischen Israel und Hamas aus - Kreise

Nach einer neuerlichen Gewalteskalation zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen ist möglicherweise eine leichte Entspannung in Sicht: Unter Vermittlung Ägyptens und der UNO sei eine Feuerpause vermittelt worden, verlautete aus mit den Verhandlungen vertrauten Kreisen. Sollte die Feuerpause bestätigt werden, wäre es bereits die dritte indirekt ausgehandelte derartige Vereinbarung innerhalb eines Monats.

Frankreich/Industrieproduktion Juni +0,6% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Juni PROGNOSE: +0,6% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juli +1,4% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juli +0,6% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juli PROG: +0,2% gg Vm, +1,2% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Juli +0,7% gg Vm, +3,0% gg Vj

