Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Waalre (pta007/10.08.2018/09:00) - Die Navigator Equity Solution SE gibt hiermit ihre Halbjahresfinanzzahlen zum 30. Juni 2018 bekannt.



In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2018 konnte die Navigator Equity Solutions SE die Konzernumsatzerlöse um mehr als 6,4% auf Eur 11,2 Mio. (Vorjahr: Eur 10,5 Mio.) steigern. Das Ergebnis ist wesentlich durch die positive Unternehmensentwicklung der IT Competence Group SE im ersten Halbjahr 2018 geprägt. Der Rohertrag ist im Jahresvergleich deutlich um mehr als 12,8% gestiegen und beläuft sich auf Eur 8,8 Mio. (Vorjahr: Eur 7,8 Mio.). Das EBITDA verbesserte sich von Eur -0,93 Mio. auf Eur 0,32 Mio. signifikant. Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich auf Eur 0,3 Mio. (Vorjahr: Eur - 0,8 Mio.). Das Ergebnis nach Steuern entwickelte sich ebenfalls positiv auf Eur 0,2 Mio. (Vorjahr: Eur - 0,5 Mio.).



Zum 30. Juni 2018 belief sich die Bilanzsumme der Navigator Equity Solutions SE auf Eur 10,7 Mio. (31.12.2017: Eur 9,2 Mio.). Das Konzernanlagevermögen lag zum Bilanzstichtag bei Eur 4,53 Mio. (2017: Eur 1,85 Mio.). Das Umlaufvermögen verringerte sich dabei von Eur 7,34 Mio. zum 31.12.2017 auf Eur 6,21 Mio. zum 30.06.2018. Das Eigenkapital erhöhte sich auf Eur 7,04 Mio. (31.12.2017: Eur 6,87 Mio.). Die Eigenkapitalquote der Navigator Equity Solutions SE betrug zum 30.06.2018 rund 65,5%.



Der Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2018 wird in der zweiten Augusthälfte 2018 auf unserer Webseite www.navigator-equity.com veröffentlicht. Dort sind auch weitere Informationen über die Navigator Equity Solutions SE abrufbar.



Ausblick 2018



Die Beteiligungen der Navigator Equity Solutions SE haben sich durchgängig positiv im ersten Halbjahr 2018 entwickelt. Aus diesem Grund blickt das Management der Navigator Equity Solutions auch positiv auf das Gesamtjahr 2018. Die IT Competence Group SE konnte kürzlich Ihre EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2018 auf Eur 0,7 bis 1,0 Mio. deutlich erhöhen. Bei anhaltender positiver Geschäftsentwicklung der Beteiligungen und einem positiven Marktumfeld sollte das Geschäftsjahr 2018 mit einem deutlich positiven Ergebnis abgeschlossen werden können.



Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unser Investor Relations Team direkt.



(Ende)



Aussender: Navigator Equity Solutions SE Adresse: Laan van Diepenvoorde 3, 5582 LA Waalre Land: Niederlande Ansprechpartner: Robert Kaess Tel.: +49 89 244118-300 E-Mail: robert.kaess@navigator-equity.com Website: www.navigator-equity.com



ISIN(s): NL0009538008 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1533884400399



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 10, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)