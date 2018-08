Der Kursverfall der Türkischen Lira hat sich am Freitag dramatisch verstärkt - vor allem gegenüber dem US-Dollar. Bis auf 6,30 Lira schoss der US-Dollar am Morgen nach oben. Auch zum Euro verliert die Lira - aber weniger stark. Der Euro gerät gegen US-Dollar unter Druck. Bis auf 1,1435 Dollar rutschte die Gemeinschaftswährung ab, nachdem sie zuvor noch gut einen Cent höher notierte. Es wird befürchtet, dass europäische Banken in den Lira-Strudel geraten könnten.

