Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Zalando nach einer Investorenveranstaltung von 54 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Meeting mit dem Management habe seine Einschätzung bekräftigt, dass der Online-Modehändler seine Wachstumschancen in Europa wahrnehme, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen der schwächeren Umsatzperformance im zweiten Quartal habe er jedoch seine Gewinnprognosen (Ebit) für die Jahre 2018 bis 2020 reduziert./edh/jha/ Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-08-10/09:43

ISIN: DE000ZAL1111