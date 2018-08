Hecla Mining Corp. gab gestern die Finanzzahlen des zweiten Quartals 2018 bekannt, nachdem das Unternehmen Mitte Juli bereits die Produktionsergebnisse veröffentlicht hatte.



Die Einnahmen aus dem Metallverkauf beliefen sich in den drei Monaten auf 147,3 Mio. $, verglichen mit 134,3 Mio. $ im Vorjahreszeitraum. Im gesamten ersten Halbjahr 2018 summierten sich die Einnahmen auf 287,0 Mio. $ und fielen damit ebenfalls etwas höher aus als 2017.



Der operative Cashflow lag mit 30,6 Mio. $ deutlich über dem Wert des zweiten Quartals 2017, als er nur 7,5 Mio. $ erreichte. In der ersten Jahreshälfte betrug er insgesamt 47,0 Mio. $ und erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich.



Die All-in Sustaining Costs nach Beiproduktgutschriften betrugen in den drei Monaten 11,40 $ je Unze Silber.



Insgesamt ergab sich für das Unternehmen ein zurechenbarer Quartalsgewinn von 11,9 Mio. $ bzw. 0,03 $ je Aktie. Im ersten Halbjahr wurde ein Nettogewinn von 20,0 Mio. $ bzw. 0,05 $ je Aktie verzeichnet.



Zum 30. Juni verfügte Hecla über Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 239,7 Mio. $.



