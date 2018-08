Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Commerzbank nach Zahlen zum zweiten Quartal von 9,75 auf 9,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Volumenwachstum habe den Zinsüberschuss der Bank im zweiten Quartal um 11 Prozent gesteigert, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere ihre reduzierten Schätzungen für das Jahr 2020 in Erwartung des Verkaufs der ETF-Sparte EMC./edh/men Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-08-10/10:08

ISIN: DE000CBK1001