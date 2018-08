München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Swiss Re (ISIN CH0126881561/ WKN A1H81M) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Eine Anpassung in der Rechnungslegung habe bei Swiss Re im ersten Halbjahr dafür gesorgt, dass trotz geringer Schadenlast ein Gewinnrückgang von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahreshalbjahr zu verzeichnen gewesen sei. Der Reingewinn sei dabei auf USD 1 Mrd. eingebrochen, habe das Unternehmehen bei Veröffentlichung der Quartalszahlen am 3. August mitgeteilt. Da neu nach US-GAPP Wertänderungen auf Aktien voll über die Erfolgsrechnung gehen würden, habe es einen negativen Sondereffekt in Höhe von USD 256 Mio. gegeben. Der Konzernchef Christian Mumenthaler teile hierzu mit, dass aufgrund der neuen Rechnungslegung das Ergebnis in Zukunft in beide Richtungen volatiler ausfallen werde. Ohne die Rechnungslegungänderung hätte der Konzern einen Reingewinn von USD 1,2 Mrd. erzielt und somit genauso so viel wie im Vorjahreshalbjahr. Die Prämien seien indes von USD 18,1 Mrd. auf USD 19,6 Mrd. angewachsen. ...

