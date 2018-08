Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach Zahlen von 16,70 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die operativen Geschäftstrends seien solide und lägen dank des US-Geschäfts über denen der Branchenkollegen, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies dürfte auch im zweiten Halbjahr so bleiben./ck/men Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-08-10/10:16

ISIN: DE0005557508