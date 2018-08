Die Commerzbank hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Medizintechnikhersteller habe in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres erwartungsgemäß in beiden Sparten stark abgeschnitten und währungsbereinigt um mehr als 10 Prozent bei den Erlösen zugelegt, lobte Analyst Daniel Wendorff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die bereinigte Ebit-Marge habe aber leicht unter seinen Erwartungen gelegen./stk/tav Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-08-10/10:23

ISIN: DE0005313704