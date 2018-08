K+S: Wo sollen die Kursimpulse jetzt noch herkommen?

Mit einem soliden Start in das Geschäftsjahr 2018 und einem Kursplus der K+S-Aktie (WKN: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888) seit Jahresbeginn von rund 9 Prozent konnte man beim MDAX-Unternehmen bisher zufrieden sein. Doch dies änderte sich nun schlagartig.

Am Freitag rauschte die Aktie des Kasseler Salz- und Düngemittelherstellers zeitweise um mehr als 10 Prozent in die Tiefe. Damit belegte die K+S-Aktie mit deutlichem Abstand den letzten Platz in der zweiten deutschen Börsenliga. Anleger reagierten damit auf eine negative Überraschung.

