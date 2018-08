Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Es gebe nicht viel am Zahlenwerk der Bonner, was kritikwürdig wäre, schrieb Analyst Jonathan Dann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das US-Geschäft laufe stark und in Deutschland gewinne die Telekom sowohl im Breitbandsegment als auch im Mobilfunk Marktanteile./edh/men Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-08-10/10:37

ISIN: DE0005557508