Die Baader Bank hat das Kursziel für Deutsche Wohnen vor dem Halbjahresbericht in der kommenden Woche von 38 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andre Remke rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer anhaltenden Wertsteigerung des Portfolios. Die Anleger hätten weiter Aussichten auf überdurchschnittliche Renditen./ag/men Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2018-08-10/10:42

ISIN: DE000A0HN5C6