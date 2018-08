Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 49,40 Euro belassen. Analyst Tim Dawson passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an die Ergebnisse der ersten neun Monate des Geschäftsjahres an. Er hält die DBAG weiter für einen gutes Investment in den deutschen Mittelstand./ag/men Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2018-08-10/10:46

ISIN: DE000A1TNUT7