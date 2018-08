Die DZ Bank hat die Einstufung für die Aktie von Thyssenkrupp auf "Halten" mit einem fairen Wert von 22 Euro belassen. Der Anlagenbau habe den Gewinn des Konzerns im dritten Quartal verhagelt, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die neuen mittelfristigen Ziele beinhaltenen keine größeren Überraschungen, allerdings gebe es große Fragezeichen in Hinblick auf die weitere strategische Entwicklung des Konzerns./mf/fba Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2018-08-10/10:50

ISIN: DE0007500001