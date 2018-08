Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag freundlicher geschlossen, wobei sich insbesondere der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wieder schwertat, so die Analysten der NORD LB. Mit Hilfe eines Kurssprungs bei adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) habe es allerdings auch hier für ein kleines Plus gereicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...