Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für TAG Immobilien nach Zahlen für das zweite Quartal von 15 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Neubewertung des Immobilienportfolios und die Kennziffer Net Asset Value (NAV) hätten die eigenen Schätzungen übertroffen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die erhöhte Jahresprognose für den operativen Gewinn (FFO) liege hingegen im Rahmen seiner Erwartungen./mne/zb Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2018-08-10/10:52

ISIN: DE0008303504