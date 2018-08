Das hat gerade noch gefehlt: Dass es die Deutsche Bank Aktie (WKN: 514000) am Freitag fast -4% billiger gibt als am Vortag, hat einen Grund und der hat einen Namen: Morgan Stanley. Die US-Investmentbank rät in einem am Freitag vorliegenden Research-Report nur bedingt zum Kauf des deutschen Bankentitels und hat ihre Einschätzung auf "Underweight" und einem Kursziel von 9 Euro belassen.

Sollte das Kursziel erreicht werden, dann würde die Deutsche Bank Aktie in traurige Regionen fallen. Der tiefste Stand, den der Titel per Schlussstand jemals erreichte, war 9,052 Euro am 27. Juni. Aber nicht nur das: Mit dem Kursrutsch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...