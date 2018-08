München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie der Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Die Allianz habe bereits am vergangen Freitag die Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal präsentiert. Das operative Ergebnis habe dabei um etwas mehr als 2,3 Prozent auf EUR 3,0 Mrd. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugenommen. Analysten hätten hier mit einem Rückgang um 1,4 Prozent gerechnet. Einer der größten Gewinntreiber sei hierbei die Vermögensverwaltung gewesen. Der operative Gewinn habe in dieser Sparte um mehr als 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf EUR 652 Mio. zulegen können. Der US-Fondsanbieter PIMCO verwalte rund EUR 1460 Mrd. und somit 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr - obwohl Kunden unter dem Strich EUR 9,2 Mrd. an Vermögen abgezogen hätten. Dabei habe das Tochterunternehmen von Währungseffekten profitiert. ...

