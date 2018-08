Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 243 Euro belassen. Die Zahlen des Sportartikelherstellers seien deutlich über den Markterwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der optimistisch Ausblick für 2018 sei bestätigt worden, so dass die Aktie ein Kauf bleibe./mf/jha/ Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2018-08-10/11:31

ISIN: DE000A1EWWW0