SCHRAMBERG (IT-Times) - Die Schweizer Electronic AG hat mitgeteilt, den Grundstein für eine neue Produktionsstätte zur Fertigung von Leiterplatten in China gelegt zu haben. Die Schweizer Electronic AG hat in Jintan, in der Provinz Jiangsu (China) mit der Grundsteinlegung den Bau einer Fabrik mit einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...