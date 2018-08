DAX - Das Warten hat sich gelohnt

Henry Philippson,

Das Fazit der gestrigen Einschätzung zum DAX lautete: "Dementsprechend hat die tendenziell bärische Haltung unterhalb von 12.720/40 Punkten weiterhin Bestand. Erst ein Stundenschlusskurs oberhalb von 12.740 Punkten dreht das Blatt wieder zu Gunsten der Bullen. Bis dahin muss jederzeit mit einem Rutsch in der Größenordnung von 150 Punkten in den Bereich 12.450 bis 12.500 Punkte gerechnet werden."

Das Gros der Bewegung kam über Nacht - eingeleitet durch schwache letzte Handelsminuten an der Wall Street kam der deutsche Leitindex heute Morgen erwartungsgemäß heftig unter die Räder. Emerging Markets-Währungen kamen im Verlauf des gestrigen Handelstags bereits massiv unter Druck - Vorbote für größeren Ärger an den Weltbörsen. Nichtsdestotrotz hatte dies der XETRA-DAX gestern bis zum Handelsschluss ignoriert. Dementsprechend heftig war dann die Reaktion heute Vormittag - der avisierte "Rutsch in der Größenordnung von 150 Punkten in den Bereich 12.450 bis 12.500 Punkte". Ausgehend vom aktuellen Niveau ist nun sowohl eine größere Erholung (75 bis 100 Punkte) als auch ein direkter Durchmarsch gen Süden denkbar. Beide Szenarien sind denkbar, wer das Heu für diese Woche im Stall hat muss sich hier nun nicht mehr aus dem Fenster lehnen. Ein schönes Wochenende allen Lesern! DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 26.07.2018 - 10.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

