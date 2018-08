Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Compugroup nach Zahlen von 50,00 auf 53,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareherstellers könnte ihren Höhepunkt erreicht haben, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hält ein Investment in das Papier aber weitehin für attraktiv./ag/tav Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005437305