Jaguar Land Rover plant nach Informationen von "Livemint" die Produktion des I-Pace in China. Demnach soll der dort in Kürze von JLRs lokalen Partner Chery Automobile in die Fertigung integrierte E-Pace bald Gesellschaft von Jaguars erstem Elektroauto bekommen. Das Portal beruft sich auf eingeweihte Personen, die nicht namentlich genannt werden wollen, und meldet, dass diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...