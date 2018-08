marktEINBLICKE um 12: Die Verunsicherung ist zu spüren, K+S stürzt ab

Am Freitag rauscht der DAX regelrecht in die Tiefe. Anleger zeigen sich angesichts der Turbulenzen am Devisenmarkt verunsichert. Die Türkei gerät immer mehr in den Fokus, genauso wie europäische Banken, die dort sehr stark engagiert sind. Außerdem bleibt der chinesisch-amerikanische Handelsstreit auf der Tagesordnung.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,7% 12.459

MDAX -1,0% 26.705

TecDAX -1,0% 2.917

SDAX -0,5% 12.382

Euro Stoxx 50 -1,8% 3.431

Die Topwerte im DAX sind Vonovia, Münchener Rück und RWE. Auch die Aktie des IT-Dienstleisters Bechtle stört sich wenig an dem schwachen Marktumfeld. Nach Bekanntgabe der Halbjahreszahlen und einer etwas optimistischeren Prognose des TecDAX-Unternehmens kletterte das Papier sogar auf ein neues Rekordhoch. Weit davon entfernt ist dagegen K+S. Der Kasseler Salz- und Düngemittelhersteller warnte, dass das 2018er-EBITDA aller Voraussicht nach unter den Markterwartungen liegen würde. Und natürlich bleibt Tesla ein wichtiges Thema.

