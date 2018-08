Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Tom Tailor nach den Quartalszahlen von 14 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das zweite Quartal seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Martin Decot in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Ausblick habe das Modeunternehmen bestätigt, seine eigenen Schätzungen seien aber zu positiv gewesen, so dass er die Prognosen nun angepasst habe. Selbst das niedrigere Kursziel biete aber noch erhebliches Potenzial./mf/tav Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0130 2018-08-10/12:42

ISIN: DE000A0STST2