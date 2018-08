Die LEG Immobilien AG verwaltet Wohnimmobilien in Nordrhein-Westfalen und hat in ihrem Portfolio rund 130.000 Mietwohnungen in Wohnsiedlungen und Stadtnähe. Das Unternehmen ist neben der Immobilienverwaltung auch stark in die Modernisierung und Instandhaltung von eigenen und neu übernommenen Wohngebäuden involviert. Kunden schätzen das Engagement des Unternehmens auch wegen eines aktiven Quartiermanagements mit Angeboten zur Stadtteil-, Kultur- und Jugendarbeit.

Verantwortungsvoll

Der Kursverlauf der Aktie spricht Bände, seit Mitte 2013 herrscht ein ungebrochener Aufwärtstrend (#1) und brachte das Wertpapier von gerade einmal 38,00 Euro auf ein Rekordhoch von knapp 100 Euro aufwärts. Zum Ende dieser Handelswoche nahmen sich Bullen das Wertpapier noch einmal vor und versuchten intraday einen Ausbruchsversuch über die Verlaufshochs aus Anfang dieses Jahres von 98,54 ...

