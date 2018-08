Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Societe Generale von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Flora Benhakoun passte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Gewinnschätzungen für französische Banken nach der Berichtssaison für das zweite Quartal an. Ihre Top Picks bleiben BNP Paribas und Credit Agricole./mis/tav Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0141 2018-08-10/12:46

ISIN: FR0000130809