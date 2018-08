Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für SMA Solar deutlich von 45 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das zweite Quartal des Solartechnik-Konzerns sei insgesamt enttäuschend verlaufen und der Ausblick sei nur noch unter Vorbehalt bestätigt worden, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Risiko für eine Gewinnwarnung sei damit gestiegen. Bilanziell sei SMA aber gut auf schweres Fahrwasser in der Branche vorbereitet./tih/bek Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0143 2018-08-10/12:47

ISIN: DE000A0DJ6J9