Die britische Investmentbank Barclays hat British American Tobacco mit "Overweight" und einem Kursziel von 5000 Pence in die Bewertung aufgenommen. Die weltweite Tabakbranche trete in eine neue Phase wettbewerbsbedingten Umbruchs, der durch Neuerungen wie die tabakerhitzenden iQOS-Produkte im Osten und die E-Zigarette Juul im Westen eingeleitet worden sei, schrieb Analyst Gaurav Jain in einer am Freitag vorliegenden Studie. BAT habe jedoch eine stimmige Strategie, um mithalten zu können. Zudem sei der Konzern geographisch gesehen ausgewogen aufgestellt und habe auch eine ausgewogene Produktpalette./ck/men Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0146 2018-08-10/12:49

ISIN: GB0002875804