- Die Investition wird die Position von HORIBA als führenden Anbieter von Lösungen im Bereich der Entwicklung von Batterie- und Brennstoffzellensysteme für elektrifizierte Fahrzeuge festigen



- FuelCon gewinnt Zugang zum globalen Netzwerk von HORIBA und stellt Validierungslösungen für zunehmend komplexere Fahrzeugprüfanforderungen bereit



HORIBA Automotive Test Systems hat heute die Vereinbarung der Übernahme der FuelCon AG ("FuelCon") bekanntgegeben. FuelCon wird Teil von HORIBA Automotive Test Systems, einer der führenden Anbieter für Motor-, Antriebs-, Brems- und Emissionstestsysteme. Der Abschluss der Transaktion muss von den zuständigen Behörden noch genehmigt werden.



FuelCon, 2001 gegründet und mit seinem Hauptsitz in Magdeburg-Barleben ansässig, ist ein führender Hersteller und Zulieferer für R&D- und EOL-Prüfstände (End-of-Line) und Komplettlösungen für die E-Mobility-Branche. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes Know-how in Batterie- und Brennstoffzellenanwendungen.



FuelCon hat sich mit der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungslösungen einen Namen gemacht und wird für sein fundiertes, technologisches Wissen von globalen OEMs und Tier-1s sowie internationalen Forschungslaboren geschätzt. Durch den Beitritt zur HORIBA Unternehmensgruppe kann FuelCon auf den wachsenden Bedarf an zunehmend komplexen Entwicklungs- und Validierungslösungen reagieren und das umfangreiche internationale Netzwerk von HORIBA nutzen.



Diese Übernahme stellt einen strategischen Schritt für den HORIBA-Konzern dar, um seine Präsenz auf dem Markt für die Elektrifizierung von Fahrzeugen zu steigern. Durch den Kauf kann HORIBA eine umfassende Reihe von Test- und Entwicklungslösungen im gesamten Lebenszyklus von Batterien und Brennstoffzellen bereitstellen und so die wachsenden Anforderungen des globalen Marktes für E-Mobility besser erfüllen sowie von der steigenden Nachfrage nach Validierungstechnologie profitieren.



Dr. Georg Gillespie, Executive Chairman von HORIBA MIRA Ltd. und Executive Vice President der HORIBA Automotive Test Systems: "Im Einklang mit globalen Megatrends erleben wir heute die fortschreitende Elektrifizierung des Transports mit einer Mischung aus reinen Elektroantrieben und komplexen hybriden Lösungen. Vor diesem Hintergrund war HORIBA auf der Suche nach einem passenden Branchenführer, der eine Vielzahl an technologischen Lösungen bietet, um unsere derzeitigen Geschäftstätigkeiten im Bereich Fahrzeugtestsysteme und unsere weltweite Führungsrolle im Bereich der Emissionsmessung zu ergänzen. Mit FuelCon haben wir den perfekten Partner gefunden."



Mathias Bode, Geschäftsführer FuelCon: "In den letzten 18 Jahren hat sich FuelCon zum führenden Anbieter für Lösungen zur Validierung von Batterien und Brennstoffzellen entwickelt. Angesichts der kontinuierlichen Zunahme an anspruchsvollen Aufträgen müssen wir Lösungen bereitstellen, die komplexen Validierungsanforderungen auf der ganzen Welt gerecht werden. Mit HORIBA haben wir einen Partner gefunden, der uns diese internationale Reichweite bietet und durch seine Erfolgsbilanz bei der Herstellung hochentwickelter Test- und Messlösungen gezeigt hat, dass er uns dabei unterstützen kann, unterschiedlichste Kundenanforderungen auch in Zukunft schnell zu erfüllen."



Dr. Robert Plank, COO, HORIBA Europe GmbH, erklärt: "Wir halten FuelCon für den optimalen Partner für unsere strategischen Ziele. Dank der großen Produktauswahl und des Know-hows im Bereich Anwendungen blicken wir in eine vielversprechende Zukunft. Wir können nun ein umfassenderes Portfolio an Test- und Validierungslösungen für das gesamte Spektrum an Fahrzeugantriebstechnologien bereitstellen - von Verbrennungsmotoren bis hin zu elektrifizierten Antriebssystemen. Mit der Integration von FuelCon in den HORIBA-Konzern sowie der Entwicklung ihres Standorts in Magdeburg zu unserem globalen Kompetenzzentrum für Brennstoffzellen- und Batterietestsysteme machen wir einen wichtigen Schritt, um unser Fahrzeuggeschäft für die Zukunft zu rüsten und unser Ziel zu erreichen, zum Partner erster Wahl für die Validierung von Fahrzeugeffizienz und -leistung zu werden."



Über HORIBA



Die HORIBA Group mit Hauptsitz im japanischen Kyoto ist ein weltweit führender Anbieter für Messtechnik und -systeme in unterschiedlichen Bereichen, von der Automobilprüfung, der Verfahrens- und Umweltkontrolle über In-vitro-Medizindiagnostik, Halbleiterherstellung und Meteorologie bis hin zu Messungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Qualitätskontrolle.



Firmenname: HORIBA, Ltd.



Adresse: 2, Miyanohigashi-cho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto, Japan



Internetadresse: http://www.horiba.com



Gründungsdatum: 17. Oktober 1945



Eintragungsdatum: 26. Januar 1953



Nettoumsatz: 195.399 Mill. Yen (konsolidiert, BJ 2017)



Eingezahltes: Kapital 12.011 Mill. Yen (per 31. Dezember 2017)



Geschäftsfeld: Herstellung und Verkauf analytischer Messausrüstungen



Bilanzstichtag: 31. Dezember, jährlich



Hauptversammlung: März



Mitarbeiterstand: 7.399 (konsolidiert per 31. Dezember 2017)



Vertreter: Atsushi Horiba - Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer des Konzerns



Börsennotierung: Tokyo Stock Exchange, Wertpapierkennung: 6856



Über HORIBA Automotive Test Systems



Automotive Test Systems (ATS), ein Geschäftsbereich der HORIBA Group, ist weltweiter Führer im Bereich Maschinenerprobungssysteme, Antriebsprüfsysteme, Bremsentestsysteme, Windkanalausrichtung und Emissionstestsysteme. HORIBA ATS kann seinen Kunden schlüsselfertige Komplettlösungen für alle Branchen anbieten, in denen Elektromotoren, Verbrennungsmotoren und Turbinen eingesetzt werden. Dazu zählen die Automobil- und Geländefahrzeugbranche sowie die Bereiche Schwerindustrie, Konsumgüter, Marine, Luftfahrt und Lokomotivbau.



Über FuelCon



FuelCon ist ein weltweit führender Anbieter von Testsystemen für Brennstoffzellen und Batterien. Seit Langem steht der Name des Unternehmens für innovatives Engineering, hohe Qualität, strengste Sicherheitsstandards und enge Abstimmung mit Kunden.



Mit Testsystemen für Brennstoffzellen liefert FuelCon ideale Lösungen für alle gängigen Technologien wie PEM oder SOFC mit einer Leistung von 250 kW oder mehr. Zudem stellt das Unternehmen innovative Testsysteme zur Evaluierung von Elektrolyseuren bereit.



Mit seiner Produktserie "Evaluator-B" bietet FuelCon ein Konzept, das die anspruchsvollen Testanforderungen von modernen Batterien in den Bereichen F&E und Fertigung mit einem hohen Maß an Präzision und Flexibilität erfüllt.







Firmenname FuelCon AG Gründungsjahr 2001 Adresse Magdeburg-Barleben, Sachsen-Anhalt, Deutschland Prüfinstrumente für Brennstoffzellen und Geschäftsfeld Batterien



Mareike Kolmar



HORIBA Europe GmbH



Landwehrstrasse 55



64293 Darmstadt



Deutschland



Tel.: +49-6151-5000-2453



mareike.kolmar@horiba.com



https://www.horiba.com



Vera Lejsek



Grayling Deutschland GmbH



Bleichstrasse 52-56



60313 Frankfurt am Main



Deutschland



Tel.: +49-69-962219-61



vera.lejsek@grayling.com



https://www.grayling.com/de/



