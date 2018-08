CytoTools AG platziert erfolgreich weitere Tranche der Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von 2,3 Mio. Euro DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Sonstiges CytoTools AG platziert erfolgreich weitere Tranche der Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von 2,3 Mio. Euro 10.08.2018 / 13:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CytoTools AG hat wie angekündigt eine weitere Tranche der Wandelanleihe in einem Gesamtnennbetrag von 2,3 Mio. Euro platziert. Klinische Entwicklungsprogramme für neue Therapiefelder sollen bereits in den kommenden Monaten starten. Darmstadt, 10. August 2018 - Die CytoTools AG (WKN: A0KFRJ; ISIN: DE000A0KFRJ1) hat erfolgreich eine weitere Tranche von Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit vom 10. August 2018 bis 10. Mai 2019 und einem Gesamtnennbetrag von EUR 2.300.000,00 bei institutionellen Investoren platziert. Der Emissionserlös, der sich brutto auf rund 2,3 Mio. EUR beläuft, soll insbesondere für Investitionen in neue Therapiefelder verwendet werden, um bald weitere klinische Entwicklungsprogramme zu starten. Der Vorstand zielt so auf eine Erweiterung des Geschäftsmodells und mittelfristig auf eine Entwicklung der CytoTools AG von einer dermatologisch geprägten Biotechfirma zu einer Gesellschaft im Pharma-Research / Development mit vielseitigen Indikationen und Wirkstofffeldern. Die Wandelanleihe ist eingeteilt in 23 Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 100.000,00 und verfügt über einen Kupon von 0,0 %. Während der gesamten Laufzeit können die Anleihegläubiger jederzeit von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen. Bei wirksamer Ausübung beträgt der Wandlungspreis 95,00 % des arithmetischen Mittelwertes des bei Bloomberg notierten volumengewichteten Tagesdurchschnittskurses der Aktie der CytoTools AG während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen, der mit demjenigen Handelstag endet, der dem Tag der Einreichung der Ausübungserklärung vorausgeht. Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Über CytoTools: Die CytoTools AG ist ein deutsches Biotechunternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (59 %) und CytoPharma GmbH (47 %). Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10 22297 Hamburg Tel.: +49-40-6378-5410 Fax: +49-40 6378-5423 E-Mail: ir@ubj.de 10.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CytoTools AG Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151-951 58 12 Fax: +49 (0)6151-951 58 13 E-Mail: kontakt@cytotools.de Internet: www.cytotools.de ISIN: DE000A0KFRJ1 WKN: A0KFRJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 712977 10.08.2018

ISIN DE000A0KFRJ1

AXC0150 2018-08-10/13:09