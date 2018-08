Der Goldpreis kriecht nun schon sieben Jahre vor sich hin. Gleichzeitig sinken die Goldgrade in den Minen und es werden immer weniger neue Vorkommen entdeckt. Das sollte dem Goldpreis und vor allem Goldaktien mittelfristig helfen.

Wann kommt die Wende?

Der Goldmarkt befindet sich seit dem Hoch im Jahr 2011 in einer Baisse. Zwar gab es jeweils zu Anfang der Jahre 2015 und 2016 starke Zwischenerholungen. Doch am großen Bild hat sich im Wesentlichen nichts geändert. Gold befindet sich in einer depressiven Phase, was sicher auch auf einige Anleger in dem Metall oder in Goldaktien zutrifft. Immerhin kann sich die Notiz seit Monatsbeginn über der Marke von 1.200 US-Dollar je Unze halten. Das Metall notiert aber nahe des Jahrestiefs und auf dem niedrigsten Stand seit Ende 2016. Technisch gesehen ist Gold angeschlagen!

Es wird immer weniger Gold entdeckt

Saisonal gesehen sollte es bereits in den kommenden Wochen wieder aufwärts gehen, denn die Nachfrage von Händlern aus China und Indien zieht wieder langsam an (mehr hier). Man deckt sich ein für die Schmuckfreunde aus dem eigenen Land. Viel stärker sind aber die langfristigen Argumente. Nicht nur sinken die Goldgrade in den Minen seit Jahren, deswegen spricht auch so mancher schon von "Peak Gold". Vielmehr wird auch immer weniger Gold entdeckt. Hier gilt der alte Spruch: die niedrig hängenden Früchte wurden bereits geerntet, und zwar in den vergangenen 3.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Heutzutage muss man immer mehr Aufwand betreiben, um neue Vorkommen zu entdecken. Die jährlichen Neuentdeckungen befinden sich mit weniger als 15 Mio. Unzen auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 1990 (siehe Graphik unten). Dabei liegen die Explorationsausgaben der Unternehmen mit prognostizierten ...

