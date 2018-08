Europäische Indizes geraten zu Beginn der Sitzung unter Druck DE30 testet Tiefs der letzten Woche Deutsche Bank (DBK.DE) fällt trotz Berichten, die weitere Kostensenkungen andeuten

Nach einer gemischten Sitzung an der Wall Street folgte heute ein eher pessimistischer asiatischer Handelstag. Der japanische Nikkei (JAP225) brach um 1,33% ein, obwohl die BIP-Zahlen im zweiten Quartal besser ausfielen als erwartet. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) schloss 0,31% tiefer, während der chinesische Hang Seng (CHNComp) zum Zeitpunkt des Schreibens um 0,7% nachgab. Die Blue-Chip-Indizes aus Europa eröffneten am letzten Handelstag der Woche deutlich tiefer. Banken schnitten aufgrund von Bedenken, ob sich die türkische Krise auf die europäischen Kreditgeber auswirkt, unterdurchschnittlich ab. Die stärksten Rückgänge waren an den italienischen, spanischen und russischen Aktienmärkten zu beobachten. Kein einziger europäischer Large-Cap-Index eröffnete mit einem bullischen Gap. Alle 19 Sektor-Subindizes des STOXX Europe 600 notieren in den ersten Handelsminuten der europäischen Sitzung tiefer. Banken und Bergbauunternehmen verzeichnen hierbei die größten Rückgänge. Die Handelskonflikt-Thematik ...

