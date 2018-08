Die Deutsche Bank hat das Kursziel für HeidelbergCement nach Zahlen zum zweiten Quartal von 96 auf 95 Euro gesenkt,k aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz robustem Mengenwachstum habe das operative Wachstum (Ebitda) des Baustoffekonzerns enttäuscht, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Freitag vorliegenden Studie. Immerhin dürfte die Preise im zweiten Halbjahr von Anhebungen in jenen Ländern profitieren, die für 25 bis 30 Prozent des Umsatzes stünden. Er rechne daher für das Gesamtjahr mit einem Ebitda-Zuwachs von 3 Prozent, liege damit aber unter der Konzernprognose./mne/tav Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0150 2018-08-10/14:03

ISIN: DE0006047004