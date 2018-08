IRW-PRESS: MYM NUTRACEUTICALS INC: MYM beruft Elizabeth S. Liu, QC, in das Board of Directors

MYM beruft Elizabeth S. Liu, QC, in das Board of Directors

Vancouver, B.C., Kanada - 10. August 2018 - MYM Nutraceuticals Inc., (CSE: MYM) (das Unternehmen oder MYM) freut sich die Berufung von Frau Elizabeth S. Liu, Queen's Council, mit Wirkung zum 1. August 2018 in sein Board of Directors bekannt zu geben. Frau Liu ist Gründerin und Managing Director der LINK Business Law Group, einer Anwaltskanzlei, die ein breites Spektrum an Beratungsleistungen für allgemeine und rechtliche Belange sowie Strategie- und Risikomanagement anbietet. Zu ihren Kunden gehören sowohl sich im Frühstadium befindliche, als auch etablierte Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.

Bevor sie die LINK Business Law Group gründete, war Frau Liu Managing Partner bei der Anwaltskanzlei Basham Thompson & Liu LLP. Im Anschluss daran war sie als Vice President und General Counsel für die Flora Group of Companies (Flora) tätig, wo sie in alle Konzernabläufe involviert war und beratende Funktion bei Vertragsabschlüssen und anderen Rechtsfragen und Belangen der Risikoplanung innehatte. Flora fertigt und vertreibt Naturprodukte der Premiumklasse im Gesundheitsbereich und kooperiert mit zahlreichen Verteilern auf dem internationalen Markt.

Frau Liu wurde im Dezember 2016 zum Queens Counsel ernannt.

Wir freuen uns sehr, Elizabeth bei MYM willkommen zu heißen, sagte Rob Gietl, CEO von MYM. Elizabeth bringt Rechts- und Managementerfahrung von mehr als 25 Jahren in unser Unternehmen ein. Ihre Zeit bei Flora wird sich als entscheidend für die Entwicklung und den Vertrieb neuer, hochwertiger Cannabis-Naturheilprodukte erweisen.

Frau Liu erhielt Optionen zum Erwerb von 100.000 Stammaktien in Übereinstimmung mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens. Die Optionen können zu einem Preis von 1,32 Dollar pro Aktie ausgeübt werden. Ab dem 1. August 2018 werden jeweils alle sechs Monate 25.000 Optionen übertragbar. Das Verfallsdatum dieser Optionen ist der 1. August 2021.

Über MYM Nutraceuticals Inc.

MYM Nutraceuticals Inc. ist ein innovatives Unternehmen, das auf den Erwerb von Health Canada-Lizenzen für die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und Produkten für die lokale Anwendung auf Basis von medizinischem Cannabis spezialisiert ist. MYM ist an zwei Produktionsprojekten in Quebec beteiligt, die voraussichtlich eine Produktionsfläche von über 1,5 Millionen Quadratfuß umfassen werden. MYM ist außerdem an zwei weiteren Cannabisproduktionsprojekten in Australien und Kolumbien beteiligt. Das Projekt Northern Rivers in New South Wales (Australien) wird voraussichtlich eine Cannabisproduktionsfläche von 1,2 Millionen Quadratfuß umfassen. In Kolumbien verfügt MYMs Partner Colombia Organica derzeit über eine Seed-to-Sale-Lizenz für Cannabis mit einem geringen THC-Gehalt und hat nun auch ein Lizenzierungsverfahren für die Aufzucht und Produktion von Cannabisextrakten mit hohem THC-Gehalt eingeleitet. MYM und Colombia Organica planen derzeit die Errichtung einer Cannabisproduktionsanlage in der Region. Um sich innerhalb der Branche eine starke Präsenz und entsprechendes Wachstumspotenzial zu sichern, sucht MYM aktiv nach komplementären Übernahmemöglichkeiten und Aktiva in den Bereichen Technologie, Nutrazeutika und CBD.Die Aktien von MYM werden in Kanada, Deutschland und den Vereinigten Staaten unter den nachfolgenden Börsensymbolen gehandelt: (CSE:MYM) (OTC:MYMMF) (FRA:0MY) (DEU:0MY) (MUN:0MY) (STU:0MY).

FÜR DAS BOARD:

Rob Gietl, CEO

MYM Nutraceuticals Inc.

www.mym.ca

Investor Relations

Terry Brown

1.855.696.2261

terry.brown@mym.ca

Bleiben Sie über MYM auf dem Laufenden mit unseren Social-Media-Kanälen:

Twitter: @mymnutra

Facebook: @mymnutra

Instagram: @mymnutra

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Beurteilungen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse basieren. Solche Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren. Die Leser finden eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, mit denen das Unternehmen in Ausübung seiner Geschäftstätigkeit konfrontiert ist, in der Stellungnahme und Analyse der Unternehmensführung (Managements Discussion and Analysis) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurden.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere dar, weshalb die entsprechenden Informationen auch nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Die Canadian Securities Exchange (CSE-Markt oder CNSX-Markt) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung noch nach den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten(laut Definition dieses Begriffes in der im U.S. Securities Act veröffentlichten Vorschrift S) nicht verkauft werden, außer es erfolgt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen oder es besteht eine Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierungsverpflichtung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44255

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44255&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA55406 A1012

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA55406A1012

AXC0157 2018-08-10/14:34