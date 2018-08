SURTECO GROUP SE: Anpassung der Prognose für 2018 DGAP-Ad-hoc: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung SURTECO GROUP SE: Anpassung der Prognose für 2018 10.08.2018 / 15:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SURTECO GROUP SE: Anpassung der Prognose für 2018 Buttenwiesen, 10. August 2018 - Die SURTECO GROUP SE, Holdinggesellschaft für führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie, weist in den Monaten Januar bis Juni 2018 nach vorläufigen Zahlen Umsatzerlöse von 365,2 Mio. EUR und ein Ergebnis (EBIT) von 23,5 Mio. EUR aus. Obwohl die Umsatzerlöse dank der Akquisition der Probos-Gruppe im Juni vergangenen Jahres um 9 % und das EBIT um 22 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zulegten, passt der Vorstand vor dem Hintergrund zunehmend schwieriger Rahmenbedingungen die Umsatz- und Ergebnisziele für das Gesamtjahr 2018 an. Insbesondere anhaltend hohe Rohstoffkosten sowie ein Produktmix mit höheren Materialanteilen sorgen dafür, dass das Ergebnisziel für 2018 von 49 bis 53 Mio. EUR (EBIT 2017: 44,7 Mio. EUR) nicht mehr erreichbar sein wird. Nun wird mit einem EBIT von voraussichtlich leicht bis deutlich unter 49 Mio. EUR gerechnet. Auch das geplante Umsatzziel von 725 bis 750 Mio. EUR ist durch eine unbeständige Entwicklung einiger Abnehmerbranchen, aber auch durch anhaltend ungünstige Währungskurse, nach ersten Erkenntnissen aus dem Geschäftsverlauf im Juli und August 2018 unsicher. Die Gesellschaft veröffentlicht den Halbjahresbericht am 14. August 2018. Kontakt: Martin Miller Investor Relations ir@surteco-group.com +49 (0)8274 9988-508 10.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SURTECO GROUP SE Johan-Viktor-Bausch-Str. 2 86647 Buttenwiesen-Pfaffenhofen Deutschland Telefon: +49 (0)8274 99 88-0 Fax: +49 (0)8274 99 88-5 05 E-Mail: ir@surteco.com Internet: www.surteco.com ISIN: DE0005176903 WKN: 517 690 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 713121 10.08.2018 CET/CEST

