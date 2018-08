Es scheint so, als hätten die Anleger einstweilen die Lust an der Bauer-Aktie verloren - oder es werden Gewinne, so vorhanden, mitgenommen. Nun hat der Bau-Konzern Halbjahreszahlen vorgelegt, die nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut ausfallen. Die Börse ist auf jeden Fall enttäuscht und schickt die Aktie steil abwärts. Offenbar fehlt die Zuversicht, was (deutlich) steigende Gewinne angeht. Doch die Aktie hat verborgene Werte ...

