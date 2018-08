Social Media-Aktivitäten gewinnen auch an der Börse immer mehr an Bedeutung. Normalerweise werden kursrelevante Nachrichten von den Investor Relations-Abteilungen der Unternehmen ja bis ins kleinste Detail überprüft und anschließend über die offiziellen Vertriebskanäle der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Doch in Zeiten, wo der amtierende US-Präsident die ganze Welt mit seinen Kurznachrichten in Atem hält, finden die traditionelle Art der Kommunikation wohl auch manche Unternehmenslenker nicht mehr zeitgemäß. So sorgte in dieser Woche Elon Musk, Gründer und Firmenlenker bei Tesla, mit einer Twitter-Nachricht über den möglichen Rückzug des Elektroauto-Herstellers von der Börse, für helle Aufregung an den Märkten. Eine finale Entscheidung darüber sei zwar noch nicht gefallen, einen möglichen Kaufkurs konnte und wollte der Multi-Milliardär aber schon nennen. Und der lag mit 420 US-Dollar natürlich deutlich über dem Kurs seiner zuletzt schwächelnden Aktie, die daraufhin erst vom Handel ausgesetzt wurde und später kräftige Gewinne verbuchte.Arbeit für die BörsenaufsichtDass die amerikanische Börsenaufsicht nun einige Fragen an das Unternehmen gestellt haben soll, ist nicht weiter verwunderlich. Groß interessieren wird es den neuen Tweet-König aber wahrscheinlich nicht. Denn Musk ist es tatsächlich zuzutrauen, dass er sich ernsthaft mit einem solchen Schritt beschäftigt. Schließlich ...

