Am Donnerstag traten die US-Indizes beinahe auf der Stelle. Zum Handelsende schlossen Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 dann leicht im Minus. Wobei der Dow Jones mit Minus 0,3 Prozent noch am deutlichsten nachgab. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Außerdem gibt Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.