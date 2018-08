(shareribs.com) Chicago 10.08.2018 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich gestern überwiegend leichter und verlieren auch im elektronischen Handel. Die Exportverkäufe fielen durchwachsen aus. Dezember-Mais korrigiert um 0,25 Cents auf 3,825 USD/Scheffel. Die Exportverkäufe von Mais lagen in der Woche bis zum 2. August bei 1,212 Mio. Tonnen, dabei entfielen 657.700 Tonnen zur Lieferung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...