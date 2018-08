Die Währungskrise in der Türkei hat am Freitag auch die Wall Street belastet. Der Kursverfall der türkischen Währung beschleunigte sich zuletzt rasant und löste damit Unruhe an den Finanzmärkten aus. Befürchtet wird, dass sich viele türkische Kreditnehmer nicht ausreichend gegen den Kursverfall der heimischen Lira abgesichert haben könnten. Somit könnten Zahlungsprobleme bei den auf Euro oder Dollar laufenden Krediten drohen.

Wenige Minuten nach dem Börsenstart fiel der US-Leitindex Dow Jones Industrial um 0,68 Prozent auf 25 336,77 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,50 Prozent auf 2839,23 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,54 Prozent auf 7426,67 Zähler./la/he

