Die Türkische Lira ist seit einigen Wochen oder Monaten massiv unter Feuer. Am Freitag geht die Währung jedoch komplett in die Knie und toppt alles bisher gesehene. Zeitweise gibt die Lira zum US-Dollar und Euro über 20 Prozent nach. Zum Euro beträgt die Handelsspanne an diesem Tag 6.4 auf knapp 8 Euro/Lira. Kurzfristig könnte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...