Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Trina Solar Limited ("Trina Solar" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungen für Solarenergie, wird 167MW PV-Module für das größte Photovoltaikprojekt Europas liefern.



Die ACS-Gruppe und ihre Tochtergesellschaft Cobra, spezialisiert auf schlüsselfertige Energieanlagen, bauen das Kraftwerk in Mula, Provinz Murcia (Spanien), auf einer Fläche von 1.000 Hektar und einer Gesamtkapazität von 500 MW. Die Lieferungen sind für Q3/Q4-2018 und Q1-2019 geplant. Das Projekt soll Ende 2019 in Betrieb gehen.



Trina Solar wird 496.000 Stück seiner multikristallinen TSM-PE14H Module mit einer Ausgangsleistung zwischen 335 und 340W liefern. Das Halbzellendesign sorgt für einen höheren Wirkungsgrad und die neue Anordnung der Zellenstränge reduziert die Energieverluste durch Verschattung zwischen den Reihen. Darüber hinaus sind die 1.500V-zertifizierten Module ideal für große Installationen, da die BOS-Kosten durch die Kombination einer größeren Anzahl von Modulen in einem String weiter reduziert werden.



"Wir freuen uns sehr, dass dieses beeindruckende PV-Projekt mit Trina Solar-Modulen gebaut wird, zumal es das größte in Europa sein wird", sagte Gonzalo de Viña, Head of Trina Solar Module Business Europe. "Wir sind zuversichtlich, dass unsere Geschäftsbeziehung mit Cobra eine gute Zukunft hat. Trotz der Lähmung des spanischen PV-Marktes in den letzten Jahren beweist dieses Vorhaben, dass die Sonne in Spanien für die Photovoltaik wieder scheint, da die Technologie bereits ohne Subventionen wettbewerbsfähig ist."



De la Viña fügte hinzu: "Neben dem fortgesetzten Wachstum in Europa und anderen etablierten Märkten hat die Nachfrage für unsere Produkte seit Anfang des Jahres auch im Nahen Osten, in Lateinamerika und in den asiatisch-pazifischen Ländern deutlich angezogen. Mit dem anhaltenden Erfolg in den Schwellenländern hat unser Auftragsbestand die Erwartungen weit übertroffen."



Als weltweit führender Modulhersteller hat Trina Solar ein starkes internationales Team für den weltweite Vertrieb aufgebaut und verkauft mittlerweile Produkte in über 100 Ländern auf der ganzen Welt. Bis Ende 2017 hat das Unternehmen insgesamt 32 GW ausgeliefert und steht damit auf Platz eins der PV-Modulhersteller.



2017 beliefen sich die weltweiten Auslieferungen von Trina Solar auf mehr als 9 GW, davon über 60 Prozent außerhalb seines chinesischen Heimatmarktes. Im dritten Quartal 2018 verkaufen sich die Module von Trina Solar auf der ganzen Welt weiterhin gut und die Produktionsanlagen des Unternehmens innerhalb und außerhalb Chinas sind voll ausgelastet. Trina Solar baut derzeit seine Lieferkapazitäten weiter aus, um die wachsende Nachfrage nach seinen Produkten befriedigen zu können.



Über Trina Solar



Trina Solar ist ein weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungen für Solarenergie. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und entwickelt heute eigene, intelligente PV-Lösungen für Großanlagen sowie gewerbliche und private Anwendungen, Energiespeichersysteme und Photovoltaikmodule. Als weltweit führender Anbieter von integrierten Solarenergielösungen geht Trina Solar bei der Transformation zu einer Marke in der Welt des Energie-IoT (Internet der Dinge) voran und hat sich zum Ziel gesetzt, in diesem neuen und aufstrebenden Sektor weltweit führend zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.trinasolar.com.



