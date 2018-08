Der RyanAir-Streik ist nicht nur für viele Passagiere ärgerlich, er könnte auch bewirken, dass die Ticketpreise steigen. Sind Airline-Aktien interessant für Anleger? "So und so - Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) ja", sagt Oliver Roth (Oddo Seydler). Was der Experte Anlegern für den Dax rät, verriet er Chefredakteur Manuel Koch an der Frankfurter Börse.

