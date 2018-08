Stamford, Connecticut (ots/PRNewswire) - Rain Carbon Inc., ein führender weltweiter Produzent von Produkten auf Kohlenstoffbasis, gab heute bekannt, dass Ralf Meixner zum Unternehmen gestoßen ist und die neu geschaffene Funktion als Head of Advanced Materials übernehmen wird.



Anfang dieses Jahres gab Rain Carbon eine Reorganisation der Berichtssegmente (http://www.raincarbon.com/Upload/PDF/press-release- advanced-materials.pdf) bekannt, hervorgehoben durch die Schaffung des Bereichs Advanced Materials (http://www.raincarbon.com/products-a nd-services/advanced-materials-products), welcher den ehemaligen Chemicals-Bereich ersetzt und erweitert. Dieser Übergang signalisierte ebenfalls den erhöhten Fokus des Unternehmens auf die Bereitstellung von Rohstoffen, die für eine Anwendung im 21. Jahrhundert konzipiert sind und den Kunden dabei helfen sollen, den sich wandelnden Anforderungen für sauberere, umweltschonendere Produkte gerecht zu werden.



Ralf Meixner war für BASF tätig, bevor er zu Rain Carbon gestoßen ist. Er bringt mehr als 30 Jahre weltweite Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Unternehmensentwicklung in diese neue Funktion ein. Zuletzt war er bei BASF als Senior Executive im Rahmen eines Projekts tätig, das sich mit der Entwicklung einer Customer-Service-Organisation für die Regionen Europa, Naher Osten und Afrika des Unternehmens befasste, die den Ansprüchen des 21. Jahrhunderts gerecht wird. Zuvor verbrachte er fast fünf Jahre in den USA und China als Senior Vice President des Bereichs Battery Materials von BASF. Ralf Meixner hat ebenfalls Erfahrungen in Afrika, Asien und Europa gesammelt, wo er den Vertrieb und das Marketing verschiedener Petrochemikalien und Zwischenprodukte unterstützte.



"Es ist eine seltene Gelegenheit, wenn ein Unternehmen eine Person mit einer breiten und umfassenden Erfahrung wie Ralf Meixner in sein Team aufnehmen kann", sagt Gerry Sweeney, President von Rain Carbon.



"Ich freue mich vor allem auf seinen Hintergrund und seine Erfahrung im Bereich Batterietechnologie, die entscheidend sein wird, da wir daran arbeiten, den Umsatz in der Lithium-Ionen-Batterie-Industrie zu erhöhen", sagt Kris Vanherbergen, Chief Commercial Officer. "Ralf Meixner wird eine wichtige Rolle spielen, um unserem Commercial-Team dabei zu helfen, neue erstklassige Standards zur Messung unserer Performance, zur Erreichung von wirtschaftlichen Spitzenleistungen sowie zur Steigerung der Segmentperformance aufzustellen."



Informationen zu Rain Carbon Inc.



Rain Carbon Inc. ist ein führender, vertikal integrierter, weltweiter Produzent von Produkten auf Kohlenstoffbasis und mit modernsten Materialien, die wesentliche Rohmaterialien für alltägliche Gebrauchsgegenstände sind. Das Unternehmen verfügt über zwei Betriebsbereiche: Carbon und Advanced Materials. Im Betriebsbereich Carbon werden die Nebenprodukte von Ölraffinerien und Stahlhütten in Produkte auf Kohlenstoffbasis mit hohem Wert konvertiert, die wichtige Rohmaterialien für die Branchen Aluminium, Graphitelektroden, technischer Ruß, Holzschutz, Titandioxid, feuerfeste Materialien und eine Reihe weiterer globaler Branchen sind. Unser Betriebsbereich Advanced Materials erweitert die Wertschöpfungskette der Kohlenstoffverarbeitung durch innovative Weiterverarbeitung eines Teiles unseres Carbon-Outputs und weiterer Rohmaterialien in umweltfreundliche Produkte aus modernsten Materialien und mit hohem Wert, die entscheidende Rohmaterialien für die Branchen Spezialchemie, Beschichtungen, Bau, Automobil, Petrochemie und eine Reihe weiterer globaler Branchen sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.raincarbon.com.



