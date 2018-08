Die Baader Bank hat das Kursziel für Compugroup nach Zahlen von 46 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite Quartal habe gezeigt, dass der Softwareanbieter für Arztpraxen und Apotheken bei seinen Jahreszielen wieder in der Spur ist, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate hätten sowohl seine als auch die Marktschätzungen übertroffen./tih/la Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0173 2018-08-10/16:53

ISIN: DE0005437305