Das Wort "Krise" ist zurück an der Börse. Diesmal in Form der Türkei-Krise, die den DAX um 250 Punkte einschüchtert und alle 30 DAX-Werte im roten Bereich listet. Was ereignete sich genau und warum sind gleich alle 30 DAX-Aktien im Minus? Auslöser der Türkei-Krise Bereits seit einigen Tagen befindet sich am Forex Währungsmarkt die Türkische Lira massiv unter Druck. Dazu wurde bereits mehrfach seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...