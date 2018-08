Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die türkischen Finanzmärkte stecken in einer ernsten Krise, so die Börse Stuttgart.Die Türkische Lira rutsche auf immer weitere Rekordtiefstände gegenüber dem Euro und dem US-Dollar. In der Nacht zum Dienstag hätten für einen Euro erstmals mehr als sechs Türkische Lira gezahlt werden müssen. Am Donnerstag sei der Euro-Kurs in der Spitze bis auf 6,58 Lira gestiegen, am Freitagvormittag kurzzeitig sogar auf 7,20 Lira. ...

