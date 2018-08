FRANKFURT (Dow Jones)--Die Projektgesellschaft Nord Stream 2 hat Dänemark eine alternative Route für die Erdgaspipeline durch die Ostsee vorgeschlagen. Diese Route verlaufe nordwestlich der Insel Bornholm und damit außerhalb der dänischen Hoheitsgewässer, teilte das Unternehmen mit. Die Alternativroute würde nur durch die Wirtschaftszone des Landes verlaufen.

Der Pipelinebauer hat, abgesehen von Dänemark, von allen Ländern zwischen Russland und Deutschland die Genehmigung für die Trasse erhalten, durch deren Gewässer diese verlaufen soll. An dem im April 2017 eingereichten Antrag für die bevorzugte Route halte die Nord Stream 2 AG aber nach wie vor fest, so das Unternehmen am Freitag.

Nord Stream 2 soll über eine Länge von 1.230 Kilometern von Russland nach Deutschland führen. Sie wird weitgehend parallel zur Gas-Pipeline Nord Stream 1 verlaufen, die 2011 in Betrieb genommen wurde. Die Projektgesellschaft Nord Stream 2 AG hat ihren Sitz in der Schweiz. Die Unternehmensanteile werden vom russischen Energieriesen Gazprom gehalten.

