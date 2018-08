Erfreuliche Entwicklung der Edisun Power Gruppe EQS Group-Ad-hoc: Edisun Power Europe AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Erfreuliche Entwicklung der Edisun Power Gruppe 10.08.2018 / 17:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Pressemitteilung Zürich, 10. August 2018 Erfreuliche Entwicklung der Edisun Power Gruppe Die bisherige Geschäftsentwicklung der Edisun Power Gruppe liegt deutlich über den Erwartungen von Anfang Jahr. Die Akquisitionen des letzten Jahres haben sich besser als geplant entwickelt. Zudem hat die Gruppe bisher von hohen Marktpreisen in Spanien und Italien sowie von tiefer als budgetierten Finanzierungs- und Unterhaltskosten profitiert. Die Gruppe erwartet für das Jahr 2018 neu ein Nettoresultat von deutlich über CHF 2 Mio. Der detaillierte Halbjahresbericht mit weiteren Informationen zum Ausblick wird wie geplant am 31. August 2018 nach Börsenschluss publiziert. Für weitere Informationen Rainer, Isenrich, CEO, +41 44 266 61 21, info@edisunpower.com Reto Simmen, CFO, +41 44 266 61 29, info@edisunpower.com Edisun Power Gruppe Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern. Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das Unternehmen 37 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien mit einer Leistung von total 34.7 MWp. Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Edisun Power Europe AG Universitätsstrasse 51 8006 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 266 61 20 Fax: +41 44 266 61 22 E-Mail: info@edisunpower.com Internet: www.edisunpower.com ISIN: CH0024736404 Valorennummer: A0KFH3 Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 713175 10.08.2018 CET/CEST

ISIN CH0024736404

AXC0190 2018-08-10/17:30